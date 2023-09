Federica Nargi, primo giorno di scuola per le figlie Sofia e Beatrice: la scelta dell'istituto bilingue

di Redazione web

Federica Nargi è stata una delle veline di Striscia la Notizia più amate di sempre, in coppia con Costanza Caracciolo con cui è ancora molto amica. La vita della velina mora è cambiata molto negli ultimi anni, dall'inizio della relazione con l'ex calciatore Alessandro Matri nel 2009, all'arrivo delle figlie Sofia (7 anni) e Beatrice (4 anni).

Adesso Federica ha deciso di mettere in "stand by" la sua carriera da showgirl, rallentando le sue apparizioni in televisione pr potersi dedicare alle sue figlie che in questi giorni si sono preparate all'inizio della scuola.

Andiamo a vedere l'istituto scolastico frequentato da Sofia e Beatrice Matri.

Federica Nargi cambia look: prima le treccine, poi cambia idea. Fan in estasi: «Sei pazzesca»

Federica Nargi in bikini: «Ho le smagliature anche io, sono umana»

La scuola bilingue di Milano

Federica Nargi ha affrontato il fatidico primo giorno di scuola delle figlie Sofia e Beatrice.

Sofia Matri era raggiante nella sua nuova divisa scolastica: camicetta bianca con il logo della scuola, gonnellina a pieghe grigia e, infine, cravatta a righe bicolor grigie e gialle. Beatrice, invece, indossa una divisa più comoda, con una t-shirt gialla con il logo della scuola e un leggins fino al ginocchio per essere sempre cìpronta a correre e giocare con gli altri compagni d'asilo.

Le due dovrebbero frequentare la Bilingual European School, un istituto privato che consente alle bambine di poter parlare sia italiano che inglese durante le ore di lezione, in modo da abituarle ad avere una visione più ampia del mondo sempre più connesso e senza barriere.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 6 Settembre 2023, 10:28

© RIPRODUZIONE RISERVATA