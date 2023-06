Federica Fumagalli, chi è la moglie di Luigi Berlusconi: età, figli, lavoro, vita privata

di Redazione Web

Federica Fumagalli è la nuora di Silvio Berlusconi: la 34enne è nata a Sironi, in provincia di Lecco ed è un'imprenditrice ma è nota per essere la moglie di Luigi Berlusconi, il figlio più piccolo del Cavaliere. I due si sono sposati nel 2020 dopo nove anni di fidanzamento.

Federica Fumagalli è figlia di un imprenditore tessile del Lecchese ed è laureata in Giurisprudenza all’Università Bocconi di Milano. La moglie di Luigi Berlusconi è diventata imprenditrice fondando la Mb Projects, società che organizza eventi per marchi di lusso, come Fendi Casa, Furla, Dior e Braccialini

Il matrimonio con Luigi Berlusconi

Luigi Berlusconi e Federica Fumagalli sono stati fidanzati per circa 10 anni, per poi convolare a nozze con rito religioso nella suggestiva chiesa di Sant'Ambrogio a Milano nel 2020. Un matrimonio con ospiti ben selezionati, in parte per volontà degli sposi e in parte per necessità: erano infatti presenti Marina Berlusconi e le altre figlie di Veronica Lario, Barbara ed Eleonora.

In prima fila c’era ovviamente la mamma dello sposo, Veronica, da sempre legatissima alla nuora ma era invece assente Silvio Berlusconi, in attesa del risultato del secondo tampone dopo il Covid-19.

