Eros Ramazzotti, matrimonio con la nuova compagna Dalila Gelsomino? Quello che sappiamo

Eros Ramazzotti dopo i passati matrimoni con Michelle Hunziker e Marica Pellegrinelli, torna a fare sul serio in amore. La nuova 'love story' con Dalila Gelsomino si fa sempre più seria, come dimostrano le foto di Diva e Donna. La ragazza di 32 anni non è un volto noto nel mondo dello spettacolo, ma ha un passato da modella e ha vissuto diversi anni in Messico dove si occupava di accoglienza e turismo. Eros ha ufficializato la loro relazione a marzo di quest'anno e poi ha accolto la donna nella sua famiglia con affetto.

I nuovi scatti di Diva e Donna mostrano tutti i componenti della famiglia di Dalila a pranzo in un ristorante milanese e all'uscita sono apparsi sereni ma soprattutto felici.

Chi è Dalila Gelsomino

La compagna di Eros Ramazzotti ha vissuto in Messico diversi anni, occupandosi di turismo dopo essersi laureata in all'Università Cattolica di Milano in Economia e gestione dei beni culturali e dello spettacolo. La relazione con il famoso cantante sarebbe iniziata nello scorso dicembre e poi ufficializzata dallo stesso con una storia Instagram a marzo, in occasione del compleanno di lei.

