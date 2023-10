Emanuele Filiberto, Nadia Lanfranconi (ex di Mel Gibson) sbugiarda il principe: «Siamo stati insieme tre anni alla luce del sole. Il suo matrimonio? Una finzione»

di Luca Uccello

«Sono stanca di ricevere insulti via Internet: non sono una spacca famiglie!», da Diva e Donna arriva lo sfogo di Nadia Lanfranconi, cantante e attrice italiana che da anni vive a Los Angeles, paparazzata mentre qualche mese fa si baciava teneramente con il principe Emanuele Filiberto di Savoia.

Gli insulti sui social

La verità è un'altra e lei la prova a raccontare dall'altra parte del mondo al telefono: «Sono tre mesi che ricevo insulti simpatici come uno schiaffo in piena faccia. Uno per tutti: “Pensavo che tu volessi diventare famosa come cantante e non come puttana di un principe italiano ancora sposato”. Credono che io abbia rotto un legame familiare o che sia stata “l’altra”, l’amante. Ecco, mettiamo in chiaro che io non sono mai stata con un uomo che non fosse già separato, nei fatti o legalmente, dalla moglie». E poi continua sul settimanale diretto da Umberto Ascoli: «Sono stanca, ho passato gli ultimi tre mesi a essere coperta di male parole sui miei social e questo nel pieno di una rottura, già dolorosa di per sé, di un’importante relazione durata tre anni».

Il matrimonio con Clotilde Courau

A ferire Nadia sono state anche le parole del principe pronunciate a Le belve.

Le bugie di Emanuele Filiberto

Ma è la cronaca rosa che la fa da padrona quando si parla di lei a causa anche per il suo fidanzamento, durato due anni, con Mel Gibson. Ma quello che ha dovuto ascoltare in televisione da Emanuele Filiberto di Savoia è inaccettabile: «Io non capisco come una persona possa rilasciare delle interviste, guardando negli occhi chi lo sta intervistando, e raccontare una versione dei fatti diversa dalla realtà. Posso dimostrare tutto quello che sto raccontando. Mi auguro che nessuno mi accusi di mentire o di essere in cerca di visibilità». E Clotilde come è possibile non sapesse nulla? «Non lo so, non ne ho la minima idea. Però, ripeto, io non sono mai stata nascosta, io non mi sono mai sentita trattata come se fossi l’amante che non doveva essere vista».

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 11 Ottobre 2023, 17:49

