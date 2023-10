Asia Argento, la domanda hot ai fan: «Bombi o passi?». La risposta di Ambra Angiolini lascia tutti senza parole

di Redazione web

Asia Argento ha posto un quesito "hot" ai suoi fan: «Smash or pass?». Si tratta di un gioco che in italiano è noto come «Bombi o passi?» e che consiste nel valutare la desiderabilità sessuale di una persona dichiarando, ipoteticamente, se si intende starci insieme, "Smash", oppure se si intende andare oltre, "Pass". In altre parole, la domanda hot di Asia Argento sotto uno scatto in cui mostra addominali e volto al naturale non poteva non conquistare i fan che in coro hanno risposto tutti «Smash!».



Una risposta, in particolare, però, ha attirato l'attenzione dei follower dell'attrice e regista: si tratta del commento di Ambra Angiolini, ecco cosa ha scritto.





Amore tra amiche

