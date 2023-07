Ambra Angiolini fa gli auguri al fidanzato: «Andrea del mio cuore». Fan in tilt per la dedica romantica

di Redazione Web

Auguri speciali. Ambra Angiolini esce allo scoperto e pubblica una storia senza lasciare dubbi. In una story Instagram, la showgirl fa gli auguri al suo nuovo amore Andrea Bosca: «Con la pioggia o con il sole... sempre cielo sei. Auguri #andrè del mio cuore» scrive a corredo di una foto dell'attore in costume, seduto su uno scoglio in riva al mare. Un'immagine romantica che manda in tilt i fan: è una chiara dichiarazione d'amore? Sembrerebbe proprio di sì.

ll nuovo amore

E' ormai da tempo che la storia d'amore di Ambra Angiolini prosegue e sembra andar a gonfie vele. Ma poche volte l'attrice si è esposta parlando del collega. Un'occasione è stata ad esempio nel giorno del suo compleanno il 22 aprile, quando ha compiuto 46 anni. La showgirl, per l'occasione è stata travolta da una valanga di storie Instagram e tra amici e parenti, spunta anche il nuovo amore: Andrea Bosca.

La showgirl, che ha conquistato tutti con l'esibizione a X Factor sulle note della sua celeberrima "T'appartengo", nelle sue stories aveva ripreso tutti gli auguri: da Asia Argento alla figlia Jolanda, ma soprattutto quella di Andrea. «Sei tutto lo splendore» scriveva Andrea Bosca sotto una foto in cui sorride con Ambra davanti al Duomo di Milano.

