Elisa Esposito, la prof del corsivo in Sardegna tra i roghi: «Giardino distrutto, ho paura». Cosa è successo

Non molto tempo fa era diventata "famosa" per i suoi video in cui insegnava il corsivo, una specie di neolingua che consisteva nel cambiare le parole pronunciandole in modo discutibile. Elisa Esposito, dopo che qualche settimana addietro aveva fatto parlare di sé minacciando di "dimettersi da TikTok", torna agli onori delle cronache per l'ultimo video postato sui suoi profili.

Elisa Esposito e gli incendi in Sardegna

In vacanza in Sardegna, Elisa è tra gli sfollati degli incendi scoppiati nelle ultime ore in Sardegna: nel video racconta che il suo primo giorno di vacanza è stato rovinato a causa delle fiamme a Posada, fiamme che l'hanno costretta ad evacuare insieme ad altre centinaia di persone. La disavventura l'ha chiaramente mandata nel panico: «Mi ritrovo senza nulla, in costume, in casa avevo tutto. Abbiamo provato ad avvicinarci in macchina ma ci siamo riempiti di cenere e ci hanno mandato via. Stanotte non sappiamo dove dormire, vivo un incubo», diceva in un video postato ieri.

Oggi invece ha postato un secondo video in cui prima si mostra in bikini - con il decolleté ovviamente in primo piano - poi in lacrime.

