Elettra Lamborghini, il nuovo hair look fa impazzire i fan: «Addio a zia Concetta»

Elettra Lamborghini ha dato una svolta al suo look. Con una Instagram stories, l'ereditiera ha anticipato la nuova pettinatura che ha messo d'accordo tutti i suoi follower, abituati ormai ai continui cambiamenti di look.

La Lamborghini, infatti, si è sempre mostrata aperta ai cambiamenti e ha sempre aggiunto qualche tocco di novità al suo stile mostrandosi al pubblico di tanto in tanto con una nuova parrucca colorata: prima arancione, rosa e poi grigi. Insomma, Elettra Lamborghini cerca sempre di seguire le tendenze. Ora la cantante bolognese ha detto addio al suo caschetto anticipando la nuova moda estiva.

Elettra Lamborghini, il nuovo look

Treccine extra long e castano chiare, il nuovo hair look di Elettra Lamborghini mette in risalto i suoi occhi azzurri. Che sia un cambiamento definitivo? La cantante bolognese ha condiviso un video di pochi secondi mostrando ai fan il nuovo look che ha convito decisamente tutti, che siano delle finte extension o una parrucca, tuttavia, non è dato saperlo.

«Elettra solo tu puoi passare da scatti hot a scatti dove sembri zia Concetta», ha scherzato un fan sotto alla foto in cui la 28enne si è mostrata con i capelli acconciati: boccoli e tirati tutti sul lato sinistro. Una pettinatura diversa, lontana dalla sua personalità spesso sopra le righe.

