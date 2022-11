Elettra Lamborghini, la dolce dedica alle sorelle per il compleanno e la frecciatina a Ginevra: «Voi leali»

Giorno di festeggiamenti per Elettra Lamborghini che, archiviato lo scontro a distanza con la sorella Ginevra, dopo il suo breve soggiorno al Gf Vip, si dedica agli affetti più cari: le due sorelle gemelle Lucrezia e Flaminia, che ieri hanno compiuto 23 anni.

Elettra Lamborghini, la dolce dedica alle sorelle per il compleanno e la frecciatina a Ginevra

Se i rapporti con l'ex gieffina sono sempre stati tesi per le differenze caratteriali delle due ragazze, Elettra ha un'autentica passione per le due sorelle minori, come rivela lei stessa in una dolcissima dedica social nelle sue storie.

«A 4 anni quando ho appreso che sareste nate non ero per niente contenta – confessa la cantante –. Abbiamo fatto i peggio giochi, non mi spiego come io abbia ancora le ginocchis intatte dopo tutti questi anni di "cavallino". Se ripenso anche crescendo a tutte le pazzie che abbiamo fatto. Siete così belle fuori, ma soprattutto dentro... e un po' di questo mi sento responsabile, perché mi avete sempre ascoltata».

Complicità, ascolto, amicizia. Sono questi gli ingredienti di una sorellanza che non ha mai conosciuto ombre, a differenza della difficile convienza con Ginevra. A riprova di ciò, le parole spese publicamente da Elettra: «Ci sarò sempre per voi, sapete che siete prime nella mia lista... per sempre le mie bambole». E ancora: «Siete le sorelle che vorrei che un giorno un mio evetuale figlio diventasse... intelligenti, sensibili, dolci, con valori... e leali». Una puntualizzazione che suona come una frecciatina all'ex gieffina.

