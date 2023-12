Elettra Lamborghini, malore prima di prendere l'aereo: tremori, vomito e tachicardia. Cosa è successo

di Redazione web

Elettra Lamborghini viaggia spesso per lavoro, per amore e per divertimento e, quindi, per lei, prendere un aereo è normale: non teme di volare per spostarsi da un continente all'altro. Perciò, quello che le è capitato nelle scorse ore, l'ha spaventata perché prima di partire con il volo che la sta riportando in Italia dagli Stati Uniti, si è sentita male e non le era mai successo prima. Ecco che cos'ha scritto sul proprio profilo Instagram.

La storia Instagram di Elettra Lamborghini

Elettra Lamborghini ha raccontato ai suoi milioni di fan un episodio che non riesce a spiegarsi e che l'ha abbastanza scossa, dato che una cosa del genere non le era mai capitata prima. La cantante, che sta tornando in Italia dopo alcune settimane a Miami dove vive con il marito Afrojack, ha scritto: «Oggi, ho passato, forse, la peggiore giornata della mia vita... poco prima di imbarcarmi in aereo, sono stata male: ho iniziato a tremare e ad avere la tachicardia... non mi era mai successo di vomitare in mezzo alla strada e nemmeno in aereo... giuro che è qualcosa che non auguro a nessuno. A parte l'imbarazzo, ho 10 ore di volo davanti e non so come possa reagire il mio corpo. Povero babby (Afrojack, ndr) che mi è stato accanto tutto il tempo, che fortunata sono... Sto tornando a casa barcollante e senza energie, spero di stare meglio il prima possibile...».

Elettra sui social

Elettra Lamborghini utilizza i suoi profili social, in particolar modo Instagram, come una specie di diario e, quindi, ai suoi fan racconta tutto. La cantante è seguita da quasi sette milioni e mezzo di follower e, in questo periodo, è stata a Miami e, poi, in vari Paesi del Sud America in cui Afrojack si è esibito.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 1 Dicembre 2023, 09:27

© RIPRODUZIONE RISERVATA