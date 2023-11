Elettra Lamborghini, gli auguri di compleanno (con frecciatina) alle sorelle gemelle. Poi, non rivela la bella notizia per scaramanzia

di Redazione web

Elettra Lamborghini ha sempre dichiarato di essere molto legata alla sua famiglia, anche se, negli ultimi anni, il suo rapporto con la sorella maggiore Ginevra si sarebbe deteriorato a tal punto da non invitarla nemmeno al suo matrimonio con Afrojack nel 2020. Nelle sue ultime storie Instagram, la cantante di "Pistolero" ha dedicato alcune dolci parole alle sue sorelle gemmelle più piccole: Lucrezia e Flaminia. Qualcuno pensa che, in uno dei messaggi, sia contenuta una frecciatina nei confronti di Ginevra. Poi, Elettra fa sapere di avere una notizia molto positiva ma di non volerla ancora svelare. Ma andiamo con ordine.

La dedica di Elettra Lamborghini a Lucrezia e Flaminia

Elettra Lamborghini ha pubblicato diverse foto nelle sue storie Instagram in cui è insieme alle due sorelle gemelle, Lucrezia e Flaminia e ha scritto: «Oggi è il vostro compleanno», con tanto di cuore ed emoticon commossa. Le due sorelle compiono 22 anni, la cantante ha continuato: «Oltre ad essere bellissime fuori, siete ancora più belle dentro. Intelligenti, sensibili, leali e, soprattutto, con dei valori. Ormai, siete diventate delle donnine meravigliose ma per me sarete sempre le mie pupe. Vi amo e vi adoro e ci sarò sempre per voi. Buon compleanno». I milioni di fan di Elettra pensano che la frase in cui si fa riferimento ai valori, sia rivolta a Ginevra con la quale non parlerebbe dal 2019, nonostante i tentativi di riappacificamento da parte dei genitori.

La bella notizia di Elettra

Infine, dopo avere augurato buon compleanno alle sorelle, Elettra Lamborghini ha pubblicato un'altra storia Instagram in cui scrive: «Comunque, non voglio dire niente perché nella vita non si sa mai ma abbiamo una bellissima notizia». I fan della cantante stanno cercando di capire quale possa essere questa bella notizia: in molti ipotizzano una gravidanza, altri, invece, parlano di una richiesta di adozione andata a buon fine. Qualche giorno fa, infatti, la cantante aveva raccontato sui social di essersi attivata per cercare di adottare uno dei bambini rimasti senza genitori nella Striscia di Gaza dove si sta consumando la guerra.

