Elettra Lamborghini e la domanda inaspettata: «Ma perché mi volete gravida?»

Elettra Lamborghini ama scherzare sui social insieme ai suoi follower e, infatti, ogni giorno, posta su Instagram storie molto divertenti in cui racconta la sua giornata. La cantante ha sempre detto di amare molto i bambini e, infatti, di recente, aveva anche parlato di adozione. Negli ultimi video pubblicati, tuttavia, chiede ai suoi fan il motivo per cui continuino a chiederle se è incinta oppure no.

Le storie Instagram di Elettra Lamborghini

Elettra Lamborghini, in sala trucco, ha registrato alcune storie ironiche (rese anche più simpatiche dal filtro utilizzato) in cui chiede: «Ragazzi, io ho una domanda, ma perché mi volete tutti incinta? Cioè ma io cosa dovrei dirvi? Ho scritto che ho il ciclo e che sono in quel momeno lì ma io non lo so...». Poi, la cantante ha aggiunto: «Ma perché mi volete gravida, mi spiegate? Siete ossessionati!».

Effettivamente, più di qualche volta, a Elettra è stata rivolta questa domanda, ma lei, in un modo o nell'altro ha sempre risposto in modo negativo.

La disavventura di Elettra Lamborghini

Infine, nell'ultima storia pubblicata su Instagram, Elettra Lamborghini ha spiegato cosa le è capitato.

