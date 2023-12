Elettra Lamborghini scioccata in camerino: «Sembro un alieno, vi spiego perché».

di Redazione web

Elettra Lamborghini è appena tornata in Italia dopo avere trascorso qualche settimana, insieme al marito Afrojack, nella loro nuova casa di Miami, Stati Uniti. La cantante, che nelle ore scorse aveva fatto sapere sui social di avere avuto un malore prima di prendere l'aereo, ha registrato alcune storie Instagram in cui si trova in camerino e i suoi truccatori stanno realizzando il makeup. La cantante, guardandosi allo specchio, si paragona a un alieno.

La storia Instagram di Elettra Lamborghini

Elettra Lamborghini ha condiviso alcune storie Instagram in cui si trova nei camerini de Lo Zecchino D'oro di cui sarà ospite. La cantante si stava preparando a entrare in scena e, quindi, attorno a lei c'erano i truccatori e i suoi assistenti. A corredo del video selfie che ha realizzato, ha scritto: «Non sono ancora truccata e sono felicissima della mia pelle che è migliorata anche dopo la settimana detox». Poi, Elettra ha detto: «Comunque, il problema qual è? È che io sembro un alieno senza le ciglia... Volevo anche farvi vedere la mia fronte che, di solito, è tempestata di brufoli mentre adesso è perfetta, poi, vi svelerò anche i miei segreti».

Elettra Lamborghini e il malore

Nelle scorse ore, Elettra Lamborghini ha preso un gran bello spavento per la disavventura che ha vissuto: stava, infatti, per prendere l'aereo da Miami per tornare in Italia e, prima di imbarcarsi, ha cominciato ad avere dei giramenti di testa, a tremare e a vomitare.

