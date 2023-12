Elettra Lamborghini: «37 contro 50», "la grande richiesta" sui social

di Redazione web

Elettra Lamborghini ama condividere con i propri follower storie divertenti sul proprio profilo Instagram, nel quale posta nuovi contenuti ogni giorno. La cantante, ultimamente, sta pubblicando molti video, foto e storie insieme al marito Afrojack che si diverte a farsi filmare, oltre che sul palco quando si esibisce, anche in "tenuta casalinga" o, comunque, molto più casual. Nell'ultima storia postata, Elettra ha soddisfatto la richiesta di alcuni suoi fan.

La storia Instagram di Elettra Lamborghini

Elettra Lamborghini e Afrojack fanno coppia fissa ormai da cinque anni e sono sposati da tre. La cantante e il dj, oltre a condividere scatti romantici, come ad esempio la foto con lo skyline di Singapore sullo sfondo, postano anche immagini divertenti come è successo nelle ultime storie di Elettra. I due mettono a confronto i loro piedi che sono davvero molto diversi: lei porta il 37 mentre lui il 50. Quindi, la cantante ha scritto: «A grande richiesta: 37 contro 50», aggiungendo l'emoticon con le lacrime dalle risate e un cuore rosso.

Inoltre, Elettra ha anche condiviso diversi video in cui mostra ai suoi fan che il giardino di casa sua è "invaso" dagli scoiattoli e che, proprio per loro, ha costruito una piccola casetta di legno che ha sistemato su un albero.

Elettra Lamborghini a riposo

Dopo l'impegnativo tour estivo che l'ha vista attraversare tutta Italia, Elettra Lamborghini, in questo momento, si sta riposando.

