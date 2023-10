Dolce & Gabbana, in vendita la villa da 15 milioni di euro: 5 camere da letto, area fitness e vista mozzafiato sulla Costa Azzurra

di Redazione web

Villa Lola, l'iconica dimora degli stilisti del brand Dolce & Gabbana è in vendita. Nel cuore di Cap Martin, con vista panoramica sul mare della Costa Azzurra, è situata non lontano da Monaco. La villa è stata per lungo tempo un luogo di sfarzo e glamour per la ricca élite, le star dello spettacolo e gli artisti. Oggi è una dimora familiare. Il suo valore? 14 milioni e 900 mila euro circa dal design raffinato e accogliente.

Villa Lola

Circondata da un rigoglioso giardino di circa 3500 mq, la villa si estende per 400 mq tra l'ampio soggiorno, le cinque camere da letto con bagno privato e un esterno mozzafiato.

Al piano terra si trova la zona relax, soggiorno con camino, zona pranzo e due cucine moderne, il tutto comunicante con i terrazzi esterni. Le tante vetrate comunicano con le terrazze e regalano viste sui giardini e sul mare. Terrazza coperta e una splendida piscina al piano superiore.

