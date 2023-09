Rifiutano 5 milioni per vendere casa e la villa viene circondata da un intero quartiere: la storia fa il giro del web

Rifiutano 5 milioni per vendere casa e la villa viene circondata da un intero quartiere. È la storia della famiglia Zammit che si opposta alla vendita del loro terreno anche se intorno all'abitazione spuntavano file e file di nuove case. La proprietà si trova a circa 40 minuti di auto dal centro di Sydney, la città più grande del paese, su quello che una volta era un terreno agricolo costellato di piccole case e cottage in mattoni rossi, ha detto Diane Zammit al Daily Mail. Oggi, però, è dominato da case a due piani situate così vicine tra loro che molte di esse sono separate da pochi centimetri.

Nozze d'oro, il marito le regala un campo con 1,2 milioni di girasoli (piantati solo per lei): «Sono i suoi preferiti»

Scansiona un QR code su una lapide e finisce per piangere: «Voglio un amore come questo». Il video è virale

Secondo il New York Post, la maggior parte dei lotti vicini sono stati venduti nel 2012, quando gli Zammit avrebbero potuto ricevere circa 5 milioni di dollari per la loro casa. L'agente immobiliare Taylor Bredin ha detto a 7News che il terreno della famiglia potrebbe ospitare da 40 a 50 unità immobiliari.

family turns down $50M from developer who built suburb around their home pic.twitter.com/ILY014QObo