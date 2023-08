Rapina in villa con sequestro: il video dei banditi (armati) in azione. Arrestati grazie al Dna

Quattro uomini sono stati arrestati perché ritenute responsabili di una violenta rapina avvenuta a gennaio scorso in una villa in zona Fanusa - Arenella a Siracusa. I quattro, tre catanesi e un siracusano, coperti in volto da un passamontagna e armati, dopo aver fatto irruzione nell’abitazione hanno aggredito le persone presenti, uno dei figli del proprietario e la fidanzata, le hanno immobilizzate con fascette in plastica, imbavagliate e minacciate, armi in pugno, per farsi dire dove si trovassero soldi e gioielli.

Imprenditore rapinato e sequestrato, la verità choc dopo le indagini: «L'ex moglie ha organizzato tutto, ecco perché»

Bologna choc, rubato un Rolex da 100mila euro: «Abbracciato da due donne, poi aggredito dal complice»

Rapina in villa con sequestro: arrestati

Dopo aver messo la casa a soqquadro, i rapinatori hanno portato via oggetti di valore e una cassaforte, caricata nel portabagagli dell'auto del proprietario della villa, e sono fuggiti.

A quel punto le vittime sono riuscite a liberarsi e a chiamare il 112. I carabinieri hanno presto intercettato l'auto e ne è nato un inseguimento che si è concluso con la fuga a piedi dei malviventi, i quali, sentendosi braccati, hanno abbandonando la vettura con all’interno la refurtiva.

Nella circostanza, uno dei rapinatori, ha dimenticato in auto un passamontagna e dei guanti, grazie ai quali è stato possibile identificarlo tramite il Dna.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 23 Agosto 2023, 12:50

© RIPRODUZIONE RISERVATA