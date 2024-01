Diletta Leotta, Capodanno casalingo con Loris Karius e la piccola Aria: «2023 indimenticabile, benvenuto 2024»

di Redazione web

Diletta Leotta ha trascorso il Capodanno a casa insieme al compagno Loris Karius e alla loro bambina Aria. La conduttrice non ha pubblicato molte storie Instagram ma ha voluto riassumere il 2023 con un video che ha riscosso molto successo tra i suoi fan. La speaker radiofonica, infatti, ha raccolto tutti gli istanti più belli e compaiono anche delle immagini inedite relative al momento del parto.

Il video Instagram di Diletta Leotta

Diletta Leotta ha pubblicato un nuovo video nel proprio profilo Instagram in cui ricorda, tramite i momenti più importanti, il suo speciale 2023. Per lei, infatti, è stato un anno all'insegna dell'amore, ritrovato accanto al giocatore del Newcastle, Loris Karius e, poi, è stato un anno che le ha regalato la gioia più grande della sua vita: la sua bambina Aria. Quindi, ad accompagnare il filmato composto da innumerevoli diapositive, ecco che Diletta ha scritto: «2023 indimenticabile, benvenuto 2024».

Il video inizia con lei e Loris che sorridono e, tra i palloncini oro, beige e argento, si scambiano un tenero bacio. La conduttrice, poco prima, aveva pubblicato anche una storia in cui mostrava ai follower il salotto pieno zeppo di palloncini e la sua Aria seduta sulle gambe del papà sorridente.

I commenti social

Il video di Diletta Leotta è stato molto apprezzato dai fan che, in poco tempo, hanno lasciato tantissimi like e commenti. Qualcuno, ad esempio, ha scritto: «Alla definizione amore pure c’è questa video. Siete meravigliosi e avete fatto una bambina stupenda», «Buon anno alla tua splendida famiglia» oppure ancora «Meritate il meglio! Auguroni».

