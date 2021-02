Diletta Leotta e Can Yaman, il bacio più romantico nel giorno di San Valentino

Tramonto+mare+bacio. Uguale: San Valentino. E se a questi elementi aggiungiamo Diletta Leotta e Can Yaman ecco che lo scatto raggiunge vette d'amore altissime. La coppia del 2021 piccioncineggia su Instagram, un botta e risposta che infiamma i cuoricini (virtuali) e fa battere i cuori (veri) di "ancora crede nell'amore". Si viaggia a vele spiegate in questa domenica da gossip, spulciando tra le migliaia di reaction alla foto postata dalla conduttrice di Dazn e dall'attore turco. Era nell'aria il post, soprattutto dopo la story pubblicata da Can Yaman nella quale inquadrava una rosa mentre guardava la sua compagna lavorare in tv.

LEOTTA: BACIO DI SAN VALENTINO DA URLO

Il tempo di scorrere le immagini sul rullino fotografico e di trovare quella giusta per rispondere al suo innamorato. Ecco che Diletta risponde postano l'atmosfera da poster colorato anni '80, un po' tempo delle mele un po' "guardate quanto ci amiamo". E dopo le foto patinate sui magazine di gossip arriva una foto "normale" dei due ragazzi che ufficializzano sempre di più la loro storia d'amore.

Ultimo aggiornamento: Domenica 14 Febbraio 2021, 19:51

