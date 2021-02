Matilde Brandi, lacrime a Domenica Live: “Marco mi ha lasciata via sms dopo diciassette anni di amore”

Matilde Brandi, emozionata, a Domenica Live racconta l’addio del suo ex, Marco Costantini, dopo diciassette anni: via sms. Galeotto, forse, il Grande Fratello.

«Sono uscita dalla Casa il 19 ottobre, ormai sono quattro mesi e sto un po’ metabolizzando questo piccolo lutto. Lui è un bravissimo papà, lo dirò per sempre. Ci sono rimasta male per il modo», dice Matilde Brandi, evidentemente provata.

Si entra poi nelle modalità dell’addio.

E Matilde Brandi aggiunge: «Lui non voleva che io facessi questo Grande Fratello. Io lo rispetto Marco, lui non vuole apparire. Io sono uscita dalla Casa, l’ho visto, era molto freddo, è stata una freddezza che noi donne forse percepiamo. L’ho abbracciato. Lui mi ha detto: “Sei uscita presto dalla Casa”. Non abbiamo dormito insieme. Dopo due giorni, il messaggio. Io ho scritto: “Ma tu vuoi stare con me sì o no?”. Lui ha detto: “No”. Pensavo stesse scherzando e invece no. Sono entrata in un tunnel. Sono stata molto male. Ora voglio ripartire da me».

Barbara D’Urso manda una serie di videomessaggi dei familiari della Brandi, che scoppia in lacrime.

«Non voleva piangere - dice - è che mi mancano tanto i miei genitori, mio papà.. andavo a casa sua a pranzo, a novant’anni ancora mi preparava qualcosa. Quando perdi i genitori, ti senti sola».

Barbara D’Urso cerca di consolarla: «Hai due figlie. Ti mancano i tuoi genitori, ti mancherà lui dopo diciassette anni, ma non sei sola. Sorriso, mano sul cuore e si va avanti».

