Vittoria Schisano, la nuova vita a Domenica Live: “Adesso mi sposo”

Vittoria Schisano, felice, a Domenica Live con Barbara D'Urso: la sorpresa del fidanzato.

Barbara D’Urso, visto che è San Valentino, entra subito nel merito della vita di coppia: «Perché Donato non ti chiede di sposarlo? State insieme da tre anni e mezzo, lui è innamorato, vivete insieme…».

Vittoria Schisano commenta: «Devi chiederlo a lui…».

Si passa poi a un video della loro vita insieme.

La conduttrice chiede dettagli su Donato.

E Vittoria Schisano lo descrive: «Ha cinquant’anni, è brizzolato, con il ciuffo. Ha la barba folta. Non l’aveva quando ci siamo conosciuti. Io per la barba impazzisco, senza non esisti. Occhi buoni. La sua caratteristica è la dolcezza. Mangia tantissimo e non mette un etto».

Si parla poi del matrimonio.

Vittoria Schisano dichiara: «All’inizio non voleva, diceva che era già stato sposato. Ora ha capito che per me è importante. Ci sta pensando…».

Barbara D’Urso manda in onda una lettera scritta dal compagno di Vittoria. Una dichiarazione d’amore, che completa affermando che sta pensando al matrimonio.

Vittoria Schisano gli dice, guardando in video: «Anche io ti amo tanto». Poi, aggiunge, rivolta alla conduttrice: «Mi sorprende questa lettera, lui sta lontano dai riflettori».

Barbara D’Urso invita Donato a fare la proposta.

Vittoria Schisano aggiunge: «Matrimonio tra una o due estati, massimo». E si chiude così con il sorriso.

Ultimo aggiornamento: Domenica 14 Febbraio 2021, 19:41

