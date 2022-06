Diana Del Bufalo in Messico in dolce compagnia: nuova fiamma? Ecco chi è FOTO

Diana Del Bufalo in vacanza. Dopo l'esperienza di "Lol-Chi ride è fuori", la showgirl si è concessa un periodo di relax lontano dalla tv. Negli ultimi giorni, infatti, Diana è stata in Messico in compagnia di un ragazzo che, finora, non aveva mai mostrato sui social.

Scatti al tramonto, immersi nella natura, con paesaggi mozzafiato: Diana appare serena e rilassata tra le braccia di Benjiamin Walsh, un ragazzo australiano poco più che trentenne, che l'abbraccia e la bacia. Che sia una nuova fiamma?

I fan commentano entusiasti questa ritrovata felicità amorosa della Monica di "Che Dio ci aiuti?" e alcuni non nascondono la curiosità: «Devi raccontarci come vi siete conosciuti» scrivono, mentre altri sono solo felici di vedere la loro beniamina sorridere: «Siete proprio una bella coppia».

L'attrice si era lasciata alle spalle una liaison con Edoardo Tavassi, reduce proprio in questi giorni dall'esperienza dell'Isola dei Famosi, ma la loro storia è sfociata ben presto in una bella e duratura amicizia, come documentano le foto e i video dell'attrice. Sembra che questa new entry abbia alle spalle una storia d'amore con l'attrice australiana Alyssa Sutherland, protagonista di serie di successo come Vikings.

Ultimo aggiornamento: Martedì 28 Giugno 2022, 20:15

