Elisa, concerto rinviato a Bassano del Grappa dopo il crollo della tettoia: ecco quando sarà

Concerto rinviato. Tramite il suo profilo Instagram, Elisa fa sapere che la tappa d'apertura a Bassano del Grappa, Veneto, è rinviata. «Il concerto in programma il 28 giugno al Parco ragazzi del '99 è stato rinviato al 3 agosto 2022» si legge in una story della cantante. Una scelta inevitabile dopo il crollo della tettoia intorno alle 13.00 di oggi. Panico fra i presenti, tra cui gli operatori, addetti all'allestimento e paura per le due persone rimaste ferite nell'incidente.

Nonostante siano stati feriti, però, le condizioni dei due operai non sarebbero gravi. Dalle informazioni trapelate, la tettoia del palco, che era appena stata montata, si è piegata di 45 gradi su se stessa crollando sulla base del palcoscenico.

I pompieri, intervenuti sul posto, hanno messo l'area in sicurezza con divieto di accesso, mentre i due feriti sono stati presi in custodia dal personale SUEM. Sul posto anche il personale dello Spisal, i carabinieri e l'autogru per la rimozione del tetto.

