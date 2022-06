Love Mi, Fedez scatenato: su Instagram si trasforma in uno stalker

L'attesa per il concerto Love Mi, organizzato da Fedez e J-Ax, è finita. In piazza Duomo a Milano sul palco tantissimi artisti e già all'alba tantissimi fan si sono assiepati sotto il palco in attesa dell'evento. Ma i fan non sono gli unici che fremono per il concerto, anche Fedez non vede l'ora di vivere le emozioni del palco e, durante le ore di avvicinamento all'evento, si è trasformato in un stalker.



«Da quando mi avete fatto scoprire la webcam del Duomo, vi sto spiando», ammette Fedez nelle sue storie di Instagram. «Loro sono gli irriducibili che sono in fila dalle 8 di mattina per essere in prima fila, vi voglio bene patatini, ci vediamo dopo», conclude Fedez.

Ma la giornata è lunga e la tensione pre concerto sembra proprio essere alle stelle per Fedez che continua a pubblicare storie dando l'appuntamento a questa sera, alle 22:00 circa, quando finalmente potrà godersi il bagno do folla con i suoi fan.

E quindi prima si mette sul balcone di casa in mutande sotto la pioggia battente: «Per solidarietà di chi è sotto la pioggia in attesa del concerto starò anche io sotto la pioggia. Comunque smette», rassicura i fan che hanno iniziato a avere qualche dubbio sullo svolgimento del concerto. E poi aggiunge: «comunque meglio che stare sotto 40 gradi».

Ma Fedez è euforico e continua a spiare i fan sempre più numerosi in piazza Duomo. «Sto impazzendo», scrive nella storia e racconta: «Vi sto spiando da tutta la mattina, siete bellissimi e tra poco arrivo anche io», è la promessa di Fedez.

Promessa mantenuta. Poco dopo le storie di Fedez non sono più tramite la webcam del Duomo di Milano, ma dal palco di Love Mi dove raccoglie l'euforia e il calore dei tanti fan assiepati da ore e che attenderanno la sua esibizione con J-Ax a gloria. E da Fedez arriva un'ulteriore promessa: l'attesa verrà ripagata alla grande, «Stasera spacchiamo tutto!».

