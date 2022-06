Chiara Ferragni vende la casa a Los Angeles: le foto della villa di lusso, quanto costa

Oggi Chiara Ferragni dice addio alla villa che ha permesso di realizzare i suoi sogni. La villa in cui ha vissuto, ha lavorato e ha dato alla luce il primogenito Leone e che adesso, a distanza di anni è stata messa in vendita alla "modica" cifra di 2.551.958 euro (2.699.000 di dollari). Acquistata nel febbraio del 2017 e situata nella zona glamour di Los Angeles, tra la Hollywood Boulevard, la Sunset Boulevard e il quartiere di West Hollywood.

Risale infatti agli inizi della sua carriera e prima dell'amore con Fedez, quando ancora i due non possedevano l'attico a Milano e il nome "Chiara Ferragni" stava iniziando a sbarcare tra i social e tra il mondo delle influencer.

L'imprenditrice digitale non ha mai mostrato ai suoi 27 milioni di follower la casa al completo. A farlo è stata l'agente immobiliare Terry Crawford, che ha preso in custodia la vendita e ha pubblicato gli scatti della lussuosa villa andati virali dopo pochi secondi. La casa è del 1918 e ha un solo piano, ospita quattro camere da letto e tre bagni, un salone da urlo con una scritta in luce a led "Hotel California", pavimento in legno di quercia, una luminosa cucina ad isola e una cantinetta per vini, piasetrelle in marmo e porte artigianali, un grande cortile esterno e per non farsi mancare nulla una cabina armadio da capogiro collegata alla master suite della Ferragni che comprende anche un ampio bagno privato con vasca.

L'impreditrice, prima di mettere in vendita l'immobile, ha realizzato uno Yard Sale, dando così la possibilità di acquistare abiti e accessori direttamente dal suo guardaroba dando poi il ricavato in beneficienza.

L'influencer a seguito dell'annuncio online postato su Instagram dall'agenzia commenta rammaricata: "Mi mancherai casa di Los Angeles".

Ultimo aggiornamento: Martedì 28 Giugno 2022, 20:18

