David Beckham, papà affettuoso in vacanza con la sua Harper Seven. E nessuno (questa volta) lo critica per il bacio

di Redazione web

David Beckham ha sempre dichiarato che i suoi figli e la moglie Victoria sono le persone più importanti della sua vita e che ama vestire i panni del papà. Effettivamente, l'ex stella del Manchester United è un padre molto affettuoso nei confronti dei suoi "bambini" che, ormai, sono cresciuti e si godono la compagnia delle rispettive mogli o fidanzate. Tuttavia, in casa Beckham, è rimasta la dodicenne Harper Seven che mamma e papà coccolano e strappazzano di baci. Recentemente, David e la figlia sono volati a New York per una breve vacanza e i suoi follower, al contrario di quanto fecero qualche tempo fa, gli hanno fatto i complimenti per il papà che è.

David Beckham e Harper Seven a New York

David Beckham e Harper Seven si sono concessi una vacanza papà e figlia a New York dove hanno pattinato sulla pista di ghiaccio del Rockefeller Center, ammirato Central Park, scattato selfie e foto dalla cima dell'Empire State Building e mangiato panini imbottiti di carne. David ama coccolare la sua bambina e i due insieme si divertono davvero molto: sono famose le foto e i video dove si scatenano al concerto di Harry Styles a Londra. L'ex calciatore indossava un boa piumato rosa intorno al collo.

La polemica sui baci ai figli

David, poi, ama postare anche immagini tenere con la figlia e, spesso, la bacia sulle labbra. Nonostante il gesto sia totalmente innocuo, l'ex calciatore è stato spesso criticato per questo: qualcuno gli ha dato del "disgustoso" o "pervertito" e lui, a suo tempo, rispose che ai bambini è importante mostrare amore e che è ovvio che sappia che ai figli maschi ormai cresciuti non farebbe piacere una cosa del genere. Tuttavia, questa volta, David ha ricevuto solo complimenti sui social.

I commenti social

Le foto di David Beckham e Harper Seven a New York hanno riscosso moltissimo successo tra i fan dell'ex giocatore.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 15 Dicembre 2023, 15:09

© RIPRODUZIONE RISERVATA