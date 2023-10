David Beckham e la mania della perfezione: «Decido i vestiti da indossare una settimana prima di metterli»

di Redazione web

David Beckham, così come anche Victoria, si sono messi a "nudo" nella loro nuova serie Netflix, intitolata, appunto, "Beckham". L'ex calciatore del Manchester United racconta la sua vita tra gioie e dolori, amore e soddisfazioni ottenute e parla anche delle sue strane ossessioni. Ad esempio, David, ogni sera prima di andare a letto, sistema tutte le candele presenti in casa e per sistemare si intende, pulirle, tagliare lo stoppino e pulire il vetro della teca in cui sono contenute. L'ex calciatore, però, avrebbe anche un'altra mania: quella dei vestiti.

David Beckham ossessionato dall'ordine

David Beckham è sempre stato molto ordinato nella sua vita, ha sempre avuto grande disciplina che, poi, è una delle caratteristiche fondamentali che l'ha consacrato nell'Olimpo del calcio, oltre al talento, ovviamente.

Quindi, il David Beckham adulto dice che ama sistemare i suoi maglioni in base al loro colore e decidere in anticipo quello che indosserà: «Quelli sono i miei abiti per il resto della settimana. Li preparo in anticipo. Sì, in effetti sono abbastanza organizzato».

La gruccia antifurto

Inoltre, David Beckham ha spiegato che se una gruccia all'interno del suo armadio è fuori posto, si allarma subito e pensa: «Qualcuno è stato qui».

