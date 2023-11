Cristian Totti, compleanno bis a casa di papà Francesco e Noemi Bocchi: festa separata con Ilary Blasi

di Anna Malci

Essere figlio di genitori separati vuol dire anche questo: festeggiare due volte il proprio compleanno, il primo con la famiglia da parte della mamma e poi dalla parte di papà. Lo sa bene Cristian Totti che il 5 novembre ha celebrato i suoi 18 anni insieme a mamma Ilary Blasi, le sue zie, le sorelle e gli amici. Mentre ieri sera, 6 novembre, ha trascorso la serata in compagnia della famiglia da parte di papà Francesco Totti.

Andiamo a scoprire qualcosa in più sulla seconda festa di compleanno di Cristian Totti.

Festa di compleanno bis

La maggiore età è un evento molto importante da festeggiare. Da quel momento in poi si iniza a camminare con i priopri piedi e a fare le proprie scelte e prendersi le prime responsabilità. Non solo patente e regali di compleanno.

Cristian Totti ha celebrato per la seconda volta questo traguardo, questa volta con la famiglia di papà Francesco Totti, con una cena a casa del Capitano e insieme alla sua famiglia. Presenti anche la fidanzata Melissa Monti, Chanel e Isabel, ma dalle storie non si intravede una perosna in particolare...

Ilary Blasi, Francesco Totti spunta a sorpresa nelle storie della ex moglie. L'assenza al compleanno di Cristian e il silenzio social di Noemi Bocchi

Il silenzio social

Il silenzio social di Noemi Bocchi durante il compleanno di Cristian Totti ha iniziato a destare i primi sospetti. Inoltre tramite le storie Instagram degil invitati al compleanno, non si scorge la sua presenza alla festa di compleanno, nonostante la figlia di Noemi abbia fatto gli auguri social a Cristian. Che Francesco Totti e Noemi Bocchi siano in crisi? Eppure i due sono da poco tornati dalla loro vacanza a Tokyo...

Ultimo aggiornamento: Martedì 7 Novembre 2023, 08:30

