«Marco Mengoni super ospite e co conduttore della prima puntata di Sanremo 2024», l'annuncio di Amadeus da Fiorello

di Anna Malci

La prima puntata di Viva Rai2 è partita con ospiti speciali e annunci incredibili. Francesco Totti è arrivato a sorpresa da al Foro Italico e Fiorello ha voluto chiamare, a sorpresa, Luciano Spalletti per farli parlare dopo tanti anni di silenzio. I due sono pronti ad abbracciarsi e ad incontrarsi nuovamente, magari nella Nazionale.

Ma le sorprese non sono finite, perché Marco Mengoni e Amadeus sono riusciti ad arrivare da Fiorello giusto in tempo per l'annuncio tanto atteso.

Andiamo a scoprire che cosa ha detto Amadeus sulla nuova stagione di Sanremo 2024.

«Marco Mengoni sarà superospite e co-conduttore della prima serata del festival di Sanremo 2024», ha annunciato Amadeus, accolto con un grande boato e tantissimi applausi da parte del pubblico corso al Foro Italico per seguire la prima puntata del nuovo ciclo di Viva Rai2!. Amadeus e Mengoni sono arrivati ​​- in ritardo - alla nuova location del programma su una macchina addobbata di fiori, con la scritta Sanremo 2024, da via Asiago.

«Siete la coppia dell'anno», ha commentato Fiorello, che ha annunciato che sarà lì presente alla prima puntata a vederli e a fare il tifo per loro.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 6 Novembre 2023, 08:45

