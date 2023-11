Amadeus e Marco Mengoni ospiti di Fiorello a 'Viva Rai2', l'arrivo al Foro Italico

Prima dell'annuncio nel glass del Foro Italico su Sanremo 2024, durante la prima puntata di Viva Rai2, lo show di Fiorello che stamattina è tornato in diretta su Rai2, Marco Mengoni e Amadeus si erano collegati da via Asiago, vestiti da mimi silenziosi, per giocare sulle proteste degli abitanti della zona che hanno indotto il programma al trasloco. Poi si sono spostati nella nuova sede a bordo di un mezzo decorato da fiori, indizio dell'annuncio.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 6 Novembre 2023, 09:59

