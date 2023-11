Al Bano in gara a Sanremo? L'artista: «Il mio brano è quasi pronto: canterò l'attualità». L'ultima scelta spetta ad Amadeus Il leone di Cellino svela che tra il 10 e il 12 novembre terminerà di incidere il suo nuovo brano che spera possa riportarlo in gara per la sedicesima volta sul palco dell'Ariston