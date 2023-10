Fiorello torna con VivaRai2: «Sanremo? Non fa per me»

Fiorello è Fiorello. Non perde occasione per fare di ogni opportunità uno show divertente e improvvisato. Ne spara di tutti i colori e tutti ci cascano. In questi giorni ha detto che Jovanotti sarebbe andato al festival, poi che Fedez avrebbe preso la direzione artistica di Sanremo nel 2025. Nulla di vero. «Quando ho parlato di Jovanotti ho fatto anche una specie di gag, dicendo che sarebbe arrivato con le stampelle e un pezzo scritto da Lazza che si sarebbe intitolato Lazzaro. Ancora pensate che sia vero?», dice ridendo sotto i baffi Fiorello. Fake news a raffica che fanno parlare di lui e dei suoi video su Instagram che vanno in diretta poco dopo l'alba. «Fiorello si è inventato il “morning show”, lo spettacolo all'alba: ha una capacità unica di riuscire a coinvolgere tutti, purtroppo anche me... Sarà sicuramente un'altra stagione di successo», sottolinea l'ad Rai, Roberto Sergio.

“Viva Rai2” torna dal 6 novembre tutti i giorni, dal lunedì al venerdì su Rai2 alle 7 (nel pomeriggio su Radio2 e la notte su Rai1), non più da via Asiago ma dal Foro italico. «Non siamo stati sfrattati ce ne siamo andati noi.

