Fiorello chiama in ballo Pier Silvio Berluconi su Giambruno e Giorgia Meloni: «Non sapeva nulla? A quell'ora guarda Un Posto al Sole»

La settimana di Aspettando Viva Rai2 si apre con l'ironia di Fiorello sull'«affaire Melonì», come l'ha definito lo stesso showman. «Pier Silvio Berlusconi dice 'non sapevo nulla del servizio di Striscia' - ha detto Fiorello riferendosi ai fuori onda dell'ex della premier Andrea Giambruno -. Lo conosco da quando era piccolo, è una persona onesta: a quell'ora guarda Un Posto al Sole. Tra l'altro mi dice spesso che vorrebbe portare la soap in Mediaset, ma che la Rai non la molla».





