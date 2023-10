Fiorello: «Boom di iscritti per FdI, sono tutti dirigenti Rai». E pensa di portare il glass di Viva Rai2 davanti all'Ariston a Sanremo

di Redazione web

Fiorello sta pensando di portare il «glass» di «Viva Rai2!» davanti al Teatro Ariston durante il Festival di Sanremo. Lo rivela 'Tv Sorrisi e Canzoni' dicendo che «si tratta ancora di un progetto, di una suggestione», che lo showman ha rivelato al settimanale. Ma la notizia, a quanto apprende l'Adnkronos, trova conferma anche in ambienti festivalieri.



Proseguono, intanto, le «prove tecniche di risveglio» con Fiorello in vista della nuova stagione di 'Viva Rai2', al via il 6 novembre. Lo showman siciliano è tornato a far parlare di sé per le battute e le fracciatine lanciate in diretta Instagram con Fabrizio Biggio, Mauro Casciari e tutta la banda, in attesa di trasferirsi al Foro Italico. Concentrandosi proprio sulla Rai e su quella che ha definito «TeleMeloni», si è così rivolto alla presidente del Consiglio.





Fiorello: «Canone Rai più basso? Forse perché è andato via Fazio...»



Fiorello, torna "Viva Rai 2" (aspettando il Foro Italico) in diretta social: «Siamo a Vigna Stelluti, ma a via Asiago ancora rompono i cogl...»





Fiorello a Sanremo

Fiorello l'anno scorso seguì la manifestazione collegandosi con Sanremo da Roma, subito dopo il festival, per le prime quattro serate della kermesse, e quest'anno dovrebbe accadere lo stesso ma in diretta da Sanremo, dove avrà più facilità ad avere in trasmissione cantanti, ospiti e lo stesso Amadeus. Per la finale poi, Fiorello è atteso sul palco, dopo che lui stesso ha detto che si andrà a riprendere l'amico a conclusione di questi cinque anni di festival, che avevano iniziato nel 2020 insieme.



Fiorello e «Telemeloni»

«Siamo su TeleMeloni, perché chi lavora in Rai è tutto TeleMeloni. 'Viva Rai2' è il programma che Nove non ha voluto perché costiamo troppo poco».

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 18 Ottobre 2023, 13:06

© RIPRODUZIONE RISERVATA