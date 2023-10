Sky, la piattaforma televisiva compie 20 anni: calcio, serie e informazione h24. Ecco le tappe del suo successo

Sky compie 20 anni. Il broadcaster nato il 31 luglio 2003 dalla fusione di Stream Tv e TelePiù, le due emittenti che per prime diedero una svolta alla nuova era del calcio. Non più sintesi registrate della Serie A sulla Rai ma la partita in diretta da comprare in pay tv. Una rivoluzione per l'appassionato.

