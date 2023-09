Ryder Cup 2023, Melissa Satta apre la sfida. Lo show con Tom Grennan e Carly Paoli - diretta

di Daniele Petroselli

Dopo giorni di allenamento e di eventi collaterali, prende il via ufficialmente la tre giorni della Ryder Cup 2023, l'evento golfistico più seguito al mondo, che come audience è paragonabile solo a Olimpiadi e Mondiali di calcio. Al Marco Simone Golf & Country Club di Guidonia, alle porte di Roma, folla fin dalle prime ore del mattino per la cerimonia inaugurale, che ha assistito alle ultime sfide della Junior Ryder Cup che ha visto competere i giovani più promettenti a livello globale. A vincere in maniera netta il Team Europe, del quale facevano parte anche gli azzurri Francesca Fiorellini e Giovanni Daniele Binaghi.

LA DIRETTA DELL'INAUGURAZIONE

16.35 - il discorso motivazionale dei due capitani di team USA è Europe. Luke Donald accenna anche qualche parola in italiano e il pubblico si scalda. Poi è il momento degli inni.

16.25 -L'inno italiano cantato dalla britannica Carly Paoli ed ecco il passaggio delle Frecce Tricolori

16.21 - Le due squadre schierate ai lati del podio. E il pubblico si scalda già, con cori per i golfisti e i rispettivi team. La sfida sembra essere cominciata, almeno sugli spalti.

16.16 - E' tempo di scoprire le squadre che si contenderanno il trofeo. Pronti i capitani del Team Europe, Luke Donald, e del Team Usa, Zach Johnson, che ora sveleranno gli accoppiamenti per la prima sessione di gioco, i foursomes di domani venerdì 29 settembre.

16. 11 A presentare in un video la Ryder Cup 2023 il presidente della Federgolf Franco Chimenti, la padrona di casa del Marco Simone Golf & Country Club Lavinia Biagiotti, il CEO Gian Paolo Montali, il presidente del CONI Giovanni Malagò e il ministro Andrea Abodi

16.07 - Pubblico delle grandi occasioni attorno al palco principale, che attende ora i due capitani di Team USA e Europe, che presenteranno ai fan le squadre ufficiali che da domani si contenderanno il trofeo.

16.05 - A presentare il video iniziale un mito del golf italiano Costantino Rocca. Poi il primo spazio musicale con il cantante britannico Tom Grennan

16.02 - Melissa Satta, volto della Ryder Cup, comincia la cerimonia di apertura della 44esima Ryder Cup



IL REGOLAMENTO

La sfida (biennale) tra Europa e USA vede nei primi due giorni i golfisti gareggiare a coppie in competizione diretta con la squadra avversaria lungo le 18 buche del tracciato. Le sessioni previste sono le "fourballs", in cui ognuno dei quattro giocatori ha la propria palla e cioè quattro palle in gioco per ogni buca, o "foursomes", in cui ogni squadra ha una sola palla, che i due giocatori di quel team colpiscono a turno.

L'ultimo giorno invece tutti i 12 golfisti di ogni team saranno impegnati in partite singole, dove si applicano le stesse regole di punteggio. Il primo team a raggiungere 14.5 punti vincerà la Ryder Cup. In caso di pareggio, il trofeo rimarrà ai vincitori dell'ultima edizione, ossia gli Stati Uniti.

I PARTECIPANTI

Sono 24 i golfisti in gara alla Ryder Cup 2023, dodici per il Team Europe e altrettanti per il Team USA. Sei giocatori di ogni squadra si sono guadagnati la qualificazione automatica attraverso il ranking stagionale, mentre l'altra metà è stata selezionata dai capitani (Luke Donald per gli europei e Zach Johnson per i nordamericani).

TEAM EUROPE

Rory McIlroy (Irlanda del Nord)

John Rahm (Spagna)

Victor Hovland (Norvegia)

Tyrrell Hatton (Inghilterra)

Robert MacIntyre (Scozia)

Matt Fitzpatrick (Inghilterra)

Tommy Fleetwood (Inghilterra)

Sepp Straka (Austria)

Justin Rose (Inghilterra)

Shane Lowry (Repubblica d'Irlanda)

Nicolai Højgaard (Danimarca)

Ludvig Åberg (Svezia)

TEAM USA

Scottie Scheffler

Wyndham Clarke

Brian Harman

Patrick Cantlay

Max Homa

Xander Schauffele

Sam Burns

Rickie Fowler

Brooks Koepka

Collin Moriakawa

Jordan Spieth

Justin Thomas

LA COPERTURA TV

Trentanove i broadcaster coinvolti per questa Ryder Cup 2023, che verrà trasmessa in 201 Paesi per un totale di oltre 600 milioni di persone raggiunte. In Italia sarà trasmessa da Sky e Rai.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 28 Settembre 2023, 16:41

© RIPRODUZIONE RISERVATA