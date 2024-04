Sky, aumentano i prezzi degli abbonamenti a Sport e Calcio: i nuovi costi e quando cambieranno

di Redazione Web

Dopo sette anni senza variazioni, anche Sky si prepara a lanciare un nuovo listino prezzi, sulla scia degli aumenti già introdotti dalle altre piattaforme di streaming negli ultimi mesi (tra cui Amazon, Netflix, Disnely+ e, per tornare sullo sport, DAZN). Secondo quanto riportato da Calcio e Finanza, la pay-tv aumenterà le tariffe per il pacchetto Sport (6,90 euro in più al mese) e quello Calcio (3 euro in più al mese per i listini Smart e Open). Il prezzo del vecchio listino invece sarà ancora più salato, verrà 7,99 euro in più al mese per il pacchetto Sport, 3,99 euro al mese in più per il pacchetto Calcio.

Calcio europeo e Serie A

Gli aumenti sono collegati ai nuovi investimenti della piattaforma. Per quanto riguarda il calcio, Sky avrà l'esclusiva di (quasi) tutte e tre le coppe europee a partire dalla stagione 2024/25. Ad Amazon, infatti, rimarrà la migliore partita di Champions League del mercoledì sera. La Serie A è un capitolo a parte. La pay-tv avrà a sua disposizione, e fino al 2029, 114 partite a stagione in co-esclusiva con DAZN.

