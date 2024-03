Napoli-Juventus, De Laurentiis litiga con Dazn: «Con loro abbiamo chiuso». Cosa è successo negli spogliatoi

di Redazione web

L'Aurelio Furioso. Hanno fatto il giro del web le immagini di Aurelio De Laurentiis un attimo prima di Napoli-Juventus, con il patron azzurro che si lascia andare alla stizza per le telecamere che entrano nel tunnel degli spogliatoi del Maradona.

Una situazione che De Laurentiis ha più volte denunciato: «Perché le telecamere devono disturbare i calciatori? Che senso ha? Cosa portano in più?», le parole del patron già ascoltate in diverse conferenze stampa prima del match di ieri sera. «Abbiamo chiuso con Dazn, da adesso parleremo solo con Sky e la Rai», ha detto.

E ieri lo ha ripetuto: «Via, andate via. Non lo devono fare, ca**o» ripete De Laurentiis inquadrato dalle telecamere.

La protesta di Adl si è allargata tanto da arrivare fino al post gara: «I tesserati del Napoli non verranno a parlare con noi» fanno sapere dallo studio di Dazn dopo la vittoria sulla Juventus degli azzurri. Una eccezione, visto che non c'è alcun silenzio stampa: i calciatori azzurri e Calzona, infatti, saranno in diretta con Sky Sport e anche in conferenza stampa seguendo l'iter classico del dopo partita.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 4 Marzo 2024, 11:20

