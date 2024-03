Napoli-Juventus 2-1, pagelle: Chiesa non basta, Vlahovic spreca. Nonge la combina grossa

di Timothy Ormezzano

Il Napoli vince nel finale al Maradona la sfida con la Juventus per 2-1 grazie al gol di Raspadori, dopo quelli di Kvara e Chiesa, che ha ribadito in rete un pallone vagante dopo l'errore di Osimhen dal dischetto. Con questo successo la squadra di Calzona sale a 43 punti, mentre la Juve resta seconda, ferma a 57 punti e con l'Inter che domani potrebbe salire a +15 sui bianconeri.

PAGELLE BIANCONERE

SZCZESNY 6,5 Neutralizza un diagonale di Kvara che poi però lo impallina sul suo palo. Inutile il miracolo sul rigore di Osimhen.

RUGANI 5 Fatica a contenere Kvara. L'errore sul gong, quando sbaglia il 2-2 sul tiro-cross di Yildiz, vale un voto in meno.

BREMER 5,5 Lotta con fisico e mestiere contro Osimhen. Limitato in parte da un'ammonizione e un polpaccio ammaccato.

ALEX SANDRO 6,5 Allegri lo preferisce a Gatti. E il brasiliano ripaga la fiducia sventando due palloni molto pericolosi.

CAMBIASO 5 Sfiora il tiro di Kvara quanto basta per renderlo imparabile. Ha una palla-gol, ma la regala alla curva. Bocciato (21' st Weah 5,5: poca roba).

ALCARAZ 5,5 La prima da titolare nello stadio intitolato al suo connazionale Maradona.

LOCATELLI 6 In un centrocampo rivoluzionato dall'emergenza-infortuni, mantiene le consegne.

MIRETTI 6 Titolare quasi per forza, visti i ko di McKennie e Rabiot, è uno dei più convincenti nel primo tempo. Poi, però, evapora (31' st Nonge 4: Entra, regala un rigore al Napoli e si perde Raspadori sul tap-in vincente. 45' st Danilo sv).

ILING-JUNIOR 6 Preferito a Kostic, parte in quarta. Scatta, dribbla e cerca due volte il gol senza mira (dal 31' st Yildiz 6: qualche tocco, nulla più).

VLAHOVIC 5 Colpisce un palo, impegna una volta Meret e si divora due ottime occasioni per segnare. Ammonito sotto diffida, salterà l'Atalanta.

CHIESA 7 Affonda, innesca Vlahovic, poi scompare ma nel finale si mette in proprio per pareggiare provvisoriamente i conti con una rasoiata di sinistro.

ALL. ALLEGRI 5 La sua Juve spreca tanto, si illude di portare via un punto meritato e nel finale, complice un'ingenuità del baby Nonge, si butta via facendo harakiri.

Ultimo aggiornamento: Domenica 3 Marzo 2024, 23:08

© RIPRODUZIONE RISERVATA