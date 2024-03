Berardi esce in lacrime da Verona-Sassuolo: grave infortunio, Europeo a rischio

Domenico Berardi che si è accasciato al 60' di Verona-Sassuolo ed è stato costretto al cambio. I tifosi neroverdi hanno visto l'attaccante fermarsi per la terza volta in questa stagione e ora la situazione non sembra delle migliori. Il numero 10 era tornato proprio in questi giorni dopo l'operazione al menisco, anticipata per cercare di arrivare al meglio all'Europeo che si terrà in estate. Dopo essere caduto a terra, Domenico ha chiesto subito il cambio con i compagni che sono corsi in suo aiuto così come alcuni avversari. Mentre abbandonava il terreno di gioco, Berardi è sembrato tanto dolorante da non poter poggiare il piede a terra.

Le condizioni di Berardi: ecco come sta

In attesa di comunicati ufficiali, il Sassuolo perde di nuovo Mimmo Berardi, che dovrà salterà anche l'Europeo con l'Italia di Spalletti. L'attaccante neroverde, al rientro da titolare contro il Verona dopo quasi due mesi di stop, è uscito dal campo nel secondo tempo per infortunio, in lacrime. La rottura del tendine d'Achille è praticamente certa, in attesa di comunicati ufficiali da parte della società.

Ultimo aggiornamento: Domenica 3 Marzo 2024, 15:07

© RIPRODUZIONE RISERVATA