Berardi, infortunio choc: rottura del tendine d’Achille a Verona, addio Europei

(Lapresse) Stagione finita per Domenico Berardi, che sarà costretto anche a saltare gli Europei di giugno a causa della rottura del tendine d'Achille della gamba destra rimediata oggi durante la sfida salvezza tra Verona e Sassuolo. L'esterno neroverde, tornato in campo dal 1’ dopo uno stop di un mese e mezzo per un problema muscolare, si è fatto male nel corso del secondo tempo della sfida del Bentegodi. Dopo aver intercettato un rinvio errato di Montipò, Berardi è caduto a terra toccandosi il polpaccio della gamba destra. La prima diagnosi parla di rottura del tendine d’Achille. Si attende la conferma degli esami strumentali. Il Sassuolo ha perso il match 1-0 e resta penultimo. Ultimo aggiornamento: Domenica 3 Marzo 2024, 22:20

