Napoli-Juventus, Oppini: «Risultato bugiardo, Allegri stavolta non ha colpe»

di Redazione web

Una Juventus decimata perde a Napoli 2-1 e non esiste, a mia opinione, risultato più bugiardo, peccato però che la meraviglia o la disgrazia del calcio spesso o volentieri sia proprio questo: il risultato. La Vecchia Signora affronta allo “Stadio Maradona”, un Napoli ancora scudettato, ma prima del match a -17 punti in classifica e tra primo e secondo tempo la squadra bianconera di Allegri butta letteralmente all’aria una quantità di occasione mai viste in precedenza contro i partenopei e a mio modesto parere, l’allenatore questa sera ha poche se non zero responsabilità sulla sconfitta, anzi.

Dico anzi perché la Juventus di questa sera scende in campo senza mezzo centrocampo e non solo, dato che oltre ai lungo degenti per i noti motivi Pogba e Fagioli, mancano anche i titolarissimi Rabiot e Mckennie e purtroppo perde la partita.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 4 Marzo 2024, 08:29

