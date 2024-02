Più di 1.300 ore di programmazione in diretta, circa 400 di queste dedicate a studi e rubriche, con oltre 200 gare in 42 weekend. Questa l'offerta Sky dedicata al mondo dei motori per la stagione 2024. La presentazione della nuova stagione dei motori su Sky, al Top Fuel Racing di Vignate, ha svelato tante novità.