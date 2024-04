MotoGP Austin, le pagelle: Vinales supereroe, Bagnaia sofferente. Marquez esagerato

di Daniele Petroselli

Ad Austin (Texas) Maverick Vinales vince il GP delle Americhe della MotoGP.

VINALES - voto 10: parte e si ritrova in mezzo al gruppo per via di un contatto con Bagnaia, poi non perde la calma e comincia una rimonta furiosa che lo porta in testa alla gara, dove lotta con Acosta e poi tira fuori le ali come Batman e se ne va, senza che nessuno riesca a tenerlo. Aprilia e lo spagnolo al top. SUPEREROE

ACOSTA - voto 9: una corsa sempre lì davanti, dove non ha risparmiato spettacolo con tanti sorpassi da fenomeno. Ci prova in tutti i modi a contenere Vinales, poi deve arrendersi ma...che stomaco. E' davvero un talento. CORAGGIOSO

BASTIANINI - voto 7,5: un inizio così così, poi prende più confidenza con la moto, rimane attaccato ai migliori e nel finale, quando gli altri hanno le gomme al limite, in particolare Martin, ne approfitta e si prende un podio meritatissimo e che è un segnale di fiducia per il futuro. RINGALLUZZITO

MARTIN - voto 7: c'ha provato a fare gara da solo, poi però ha capito che la concorrenza andava più forte e ha perso terreno, comunque portando a casa dei punti pesanti in chiave iridata. Ma ha capito che quest'anno sarà davvero dura per il Mondiale. CALCOLATORE

DI GIANNANTONIO - voto 6,5: il team di Valentino Rossi non sta vivendo un momento felice, ma il romano ha trovato ad Austin forse il bandolo della matassa. Ottima gara la sua, finitaa ridosso dei migliori. Magari può essere questo il vero inizio del suo campionato. RIVITALIZZATO

BAGNAIA - voto 6: ha trovato sicuramente qualcosa di diverso dopo una sprint deludente, ma alla fine non riesce mai a essere davvero in lotta per la vittoria come dovrebbe. Sta faticando più del previsto con una GP24 che invece nei test sembrava dargli tutt'altre sensazioni. Quantomeno porta a casa dei punti importanti. SOFFERENTE

M.MARQUEZ - voto 5: parte forte e in un paio di occasioni arriva al contatto con i rivali, rischiando più del dovuto, poi dopo metà gara prova a rompere gli indugi ma appena presa la testa finisce fuori, come ai vecchi tempi. ESAGERATO

QUARTARARO - voto 4: ha rinnovato con Yamaha, sicuro di un futuro di nuovo da protagonista. Intanto c'è da soffrire e anche stavolta è stato autore di una gara nelle retrovie, con un errore al primo giro che lo ha penalizzato parecchio nella prima parte. AFFOSSATO

Ultimo aggiornamento: Domenica 14 Aprile 2024, 21:53

© RIPRODUZIONE RISERVATA