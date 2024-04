Lando Norris, il pilota McLaren ha una nuova fidanzata: chi è lei, ex di un calciatore Il pilota è stato paparazzato in tribuna con una nuova fidanzata, già nota per aver avuto una relazione con un calciatore







di Cristina Siciliano Lando Norris, il pilota di F1 della McLaren, durante la finale del torneo di tennis di Montecarlo tra Tsitsipas e Ruud è stato paparazzato in tribuna con una nuova fidanzata, già nota per essere stata fidanzata con un calciatore connazionale, stella della lega. Più volte Lando Norris ha affermato più volte di amare la solitudine e di prendersi delle giornate intere per dedicarsi alla sua persona, ma oggi sembra aver trovato un nuovo amore. Andiamo a vedere di chi si tratta. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Margarida Corceiro (@magui_corceiro) Chi è la nuova fidanzata di Lando Norris Al fianco di Lando Norris, in tribuna, c'era Magui Corceiro. Magui Corceiro e Jao Felix Il rapporto tra i due è sempre stato turbolento: qualche anno fa una ragazza spagnola di nome Arancha pubblicò delle chat in cui Joao le chiedeva di incontrarla e questo causò inizialmente una prima rottura tra Magui e Jao. A marzo 2022 la giovane influencer è stata anche vittima di un episodio spiacevole perché vennero pubblicate alcune sue foto intime. Ultimo aggiornamento: Domenica 14 Aprile 2024, 21:19

