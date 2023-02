Maurizio Costanzo, Totti non sarà ai funerali: il saluto in forma privata. Poi parte in vacanza con Noemi

di Redazione web

Francesco Totti non parteciperò ai funerali di Maurizio Costanzo a Roma. L'ex numero 10 della Roma ha già salutato Costanzo, in forma privata, come fosse uno di famiglia. Tra il giornalista scomparso all'età di 84 anni e Totti, c'è sempre stata un'amicizia speciale, ed appresa la morte di Costanzo, venerdì scorso, Totti è andato alla camera ardente della clinica Paideia, dove si è spento il giornalista, dopo alcune settimane di ricovero.

Maurizio Costanzo, Totti e il suo dolce addio: «Maestro, sarai per sempre nel mio cuore»

Totti in montagna

Francesco, dunque, non sarà presente oggi pomeriggio ai funerali di Maurizio Costanzo, che si celebreranno alle 15 nella chiesa degli artisti in Piazza del Popolo a Roma, perché è partito insieme alla compagna Noemi Bocchi per la settimana bianca a Madonna di Campiglio, insieme ai figli.

Chanel Totti, già questa mattina, al risveglio ha pubblicato su Instagram il risveglio innevato.



