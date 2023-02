Maurizio Costanzo e Fiorello uniti da una grande amicizia. Sul profilo dello showman la foto del giornalista

Fiorello e Maurizio Costanzo erano legati da un'amicizia profonda. Il giornalista romano rideva di cuore alle gag dello showman siciliano e Fiorello, da parte sua, gli deve gratitudine per i consigli saggi ricevuti da un uomo di spettacolo, che l'aiutarono nella seconda parte della sua carriera. Un'amicizia talmente forte, che Fiorello sul suo profilo Facebook ha come immagine, il primo piano di Costanzo, di cui spesso imitava il singolare tono di voce.

Maurizio Costanzo, in centinaia in fila alla camera ardente in Campidoglio

No comment

E proprio in queste ore, in cui sui social sono tantissimi i messaggi di commozione, affetto, solidarietà, partecipazione per la scomparsa di un personaggio pubblico, amato e stimato, a mancare è il commento di Fiorello. Un'assenza che si nota. Un'assenza dettata, con ogni probabilità, dal dolore intimo, quello che molti preferiscono non esternare sui social, ma tenere dentro di sè. Con riserbo.

Maurizio Costanzo, Maria De Filippi e la confessione sulla sua morte: l'intervista che fa commuovere

Messaggio di affetto

Recentemente, in occasione dei 40 anni dell’iconica trasmissione, Maurizio Costanzo Show, mandò un messaggio al giornalista, che si commosse. «Maurizietto I love you. Ti ricordi quando ti davo del lei? Ora voglio tornare per un attimo a darle del lei e dirle grazie. La mia carriera si divide in AC e DC, Prima di Costanzo e Dopo Costanzo, come uno spartiacque. E poi mia moglie me l’hai fatta conoscere tu», gli disse Fiorello in collegamento con lo studio dove si registrava la puntata.

Siparietto rap

Una bella storia di amicizia, quella di Costanzo e Fiorello, che negli anni del grande successo popolare, post Karaoke, portò lo showman - allora anche cantante - a duettare con Costanzo in un siparietto rap, in cui Rosario Fiorello con il codino improvvisava una base rap con la bocca, mentre il giornalista simulava un brano rap.

Ultimo aggiornamento: Sabato 25 Febbraio 2023, 12:35

© RIPRODUZIONE RISERVATA