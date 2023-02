Maurizio Costanzo, la velina Cosmary (ex ballerina di Amici) in lacrime a Striscia la Notizia: il messaggio a Maria De Filippi

di Redazione Web

Striscia la Notizia omaggia Maurizio Costanzo. Durante la puntata del 24 febbraio, invece di mandare in onda la consueta sigla, le veline Cosmary Fasanelli e Anastasia Ronca hanno voluto spendere alcune parole, rotte dalla commozione (e lacrime), sulla morte di Maurizio Costanzo: in particolare hanno mostrato la loro vicinanza a Maria De Filippi, che la velina mora ha avuto modo di conoscere personalmente perché ex ballerina del talent show di Canale 5, Amici.

Le parole di Cosmary Fasanelli a Maria De Filippi

La morte di Maurizio Costanzo ha lasciato un grande vuoto nel cuore di chi ha avuto il piacere di conoscerlo e di chi lo ha sempre stimato come giornalista senza averlo mai conosciuto personalmente. La giornata di ieri, 24 febbraio, ha visto molte modifiche al palinsesto della televisione italiana. Anche Striscia la Notizia ha sostituito il consueto ballo delle due veline a fine programma con un piccolo momento dedicato alla morte del giornalista.

Le due ballerine si sono unite al dolore di Maria De Filippi dedicandole un pensiero speciale. In particolare, Cosmary Fasanelli che ha avuto modo di conoscere la conduttrice proprio lo scorso anno durante il talent show: «Ciao Maria, in questo giorno così triste vorrei esprimere tutto il mio affetto e la mia vicinanza. Ho avuto la fortuna di conoscerti e di vederti lavorare. Oggi il mio pensiero va a te. Sei una grande donna e sei stata un punto di riferimento e non posso fare altro che farti le mie più sentite condoglianze e mandarti un abbraccio. Spero che magari un domani ci sarà modo vederci per poter far diventare questo abbraccio virtuale realtà. Ti voglio bene. Un bacio a te e anche a Maurizio», ha concluso Cosmary con la voce rotta dal pianto.

In ricordo di Maurizio Costanzo, questa sera non è stata trasmessa la sigla finale di Striscia. Le Veline @RoncaAnastasia e @cosmaryfas hanno voluto dedicare un pensiero a Maria De Filippi. #striscialanotizia #MaurizioCostanzo #Costanzo @FrisciaSergio @MyRobertoLipari pic.twitter.com/uqjtgzPoyz — Striscia la notizia (@Striscia) February 24, 2023

