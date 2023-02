Maurizio Costanzo, Alberto Matano commosso a La Vita in Diretta: «Un abbraccio enorme a Maria De Filippi»

di Redazione Web

Alberto Matano omaggia Maurizio Costanzo. Il giornalista morto oggi, 24 febbraio, all'età di 84 anni ha lasciato un grande vuoto nel cuore dei suoi familiari e di tante figure legate al mondo della televisione. Tra queste, proprio Alberto Matano: il giornalista al timone de la Vita in Diretta si è mostrato visibilmente provato e con gli occhi pieni di lacrime durante la puntata odierna: «Prima di tutto, voglio mandare un grande abbraccio a Maria De Filippi», ha detto nell'anteprima del programma.

Maurizio Costanzo, l'ex moglie Marta Flavi rompe il silenzio: «Sono sgomenta». Il post su Instagram

Maurizio Costanzo, il dolore di Berlusconi: «Un innovatore, era sempre avanti. Ho perso un amico»

Maurizio Costanzo, Fedez e quella gaffe (tra le lacrime): «È venuto a mancare? Che burloni...»

Maurizio Costanzo, Pierluigi Diaco: «Dilaniato dal dolore, voglio solo silenzio». Bellamà non va in onda

L'omaggio di Alberto Matano

Dopo un video omaggio e sulle note di Se Telefonando - celebre brano di Mina scritto da Maurizio Costanzo nel 1966 - Alberto Matano è entrato in studio ricordando il giornalista scomparso: «Siamo tutti molto affezionati a Maurizio Costanzo, lui che è entrato sempre nelle nostre case e ci ha emozionato, ci ha informati, ci ha insegnato a farci delle domande e a fare delle domande. Noi come pubblico gli dobbiamo davvero molto. Per questo motivo oggi lo vogliamo ricordare per tutto quello che ci ha lasciato», ha esordito il giornalista de La Vita in Diretta. Poi, trattenendo le lacrime si è unito al dolore della moglie di Costanzo, Maria De Filippi: «Prima di tutto, io con tanta emozione, voglio mandare un abbraccio enorme a Maria De Filippi. Davvero grande».

Tra gli ospiti in studio Roberta Capua, Paola Barale, Massimo Lopez e Claudio Lippi. Proprio quest'ultimo è apparso molto commosso. Col volto distrutto dal pianto il 77enne ha detto: «Non sarà difficile parlare oggi. Noi abbiamo vissuto un'epoca (quella di Buona Domenica, storico programma di intrattenimento domenicale ideato da M. Costando, ndr) in cui non abbiamo lavorato. Abbiamo vissuto come una vera famiglia. Lui era davvero speciale: diretto, estremamente gentile e sempre educato. Non diceva mai nulla alle spalle». «Io lo credevo eterno. Io credo che il segreto di Maurizio Costanzo sia quello di essere rimasto un eterno bambino. Lui rideva come un bambino e rideva anche per le cazzate, scusate la parola. Questo era un grande segreto».

Maurizio Costanzo, Maria De Filippi e la confessione sulla sua morte: l'intervista che fa commuovere https://t.co/NmVXssvVNq — Leggo (@leggoit) February 24, 2023

Ultimo aggiornamento: Venerdì 24 Febbraio 2023, 19:42

© RIPRODUZIONE RISERVATA