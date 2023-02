Maurizio Costanzo, Pierluigi Diaco: «Dilaniato dal dolore, voglio solo silenzio». Bellamà non va in onda

Profonda commozione per Pierluigi Diaco. La morte di Maurizio Costanzo ha scosso anche il conduttore di 'Bellama, amico storico del giornalista che ha deciso di non andare in onda oggi col so programma. Il suo messaggio «E' stato il mio migliore amico, complice, alleato». Il messaggio che lancia è pieno di parole commosse: «È stato il mio migliore amico. Il mio complice. Il mio alleato. Tutto. Non ho altro da dire. Sono dilaniato. Ho solo voglia di silenzio» riporta all'Adnkronos.

Costanzo, il dolore di Pierluigi Diaco

Diaco concede solo poche parole sul decesso di Maurizio Costanzo, al quale era molto legato. Tanto che fu proprio Costanzo a celebrare l'unione civile tra Diaco e il collega Alessio Orsingher. Oggi Diaco non andrà in onda con il suo 'Bellamà' su Rai2 ma sulla seconda rete, alle 16.20, verrà trasmessa l'intervista che Diaco fece a Costanzo per il programma di Rai1 'Io e Tè.

